Regierung : Neuer Lotto-Chef Stapelfeld tritt Amt an

Der neue Lotto-Geschäftsführer Ait Stapelfeld glaubt trotz zunehmender Konkurrenz auch im Internet an den Erfolg des traditionellen Tipp-Spiels. «Wir haben die Aufgabe, den Herausforderungen und Veränderungen des Kundenverhaltens im Zeitalter der Digitalisierung gerecht zu werden», erklärte Stapelfeld am Freitag in Rostock. Der bisherige Rostocker Finanzamts-Vorsteher hatte zum 1. August die Leitung der landeseigenen Lotto und Toto Gesellschaft übernommen.

von dpa

02. August 2019, 12:42 Uhr

Er sehe seine Aufgabe darin, das Unternehmen auf Kurs zu halten und dessen Erfolg fortsetzen. Laut Lotto-Gesellschaft betrug der Spieleinsatz in Mecklenburg-Vorpommern im Vorjahr rund 116 Millionen Euro. 40 Prozent davon würden zur Förderung von Projekten in Sport, Kultur und Denkmalschutz im Land eingesetzt, mit 10 Prozent die Verwaltungskosten gedeckt, hieß es. Die anderen 50 Prozent, im Vorjahr etwa 58 Millionen Euro, werden als Gewinne an die Spieler ausgeschüttet. «Ich freue mich auf viele Lotto-Gewinner in Mecklenburg-Vorpommern», sagte Stapelfeld. Erst am Mittwoch hatte ein Lottospieler aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen mit sechs Richtigen 290 890,50 Euro gewonnen.

Stapelfeld ersetzt die langjährige Geschäftsführerin Barbara Becker-Hornickel, die altersbedingt ausschied. Allerdings war der Neubesetzung des Spitzenamtes in der Lotto-Gesellschaft eine langwierige und vielfach auch kritisierte Personalsuche vorausgegangen. Die Entscheidung des Aufsichtsrats für Stapelfeld war dem Vernehmen nach innerhalb der Landesregierung umstritten.