Kirche : Neuer MV Diakonie-Chef in sein Amt eingeführt

Der neue Landespastor für Diakonie in Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag im Schweriner Dom in sein Amt eingeführt worden. Paul Philipps hatte bereits am 1. September seinen Dienst als Landespastor angetreten. In einem Gottesdienst wurde Philipps nun offiziell von Gerhard Ulrich, dem Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), in sein neues Amt eingeführt, wie die Nordkirche am Sonntag mitteilte.