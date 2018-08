Handwerk : Neues Buch würdigt das Handwerk im Land

von dpa

20. August 2018, 16:14 Uhr

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) hat in Stralsund ein Buch über das Handwerk im Nordosten vorgestellt und die Branche gelobt. Das Buch «Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern - Strukturwandel und innovative Vielfalt» ist von den Handwerkskammern zusammen mit Studierenden der Fachhochschule Stralsund erarbeitet worden, analysiere die Lage des Handwerks und wolle mehr Aufmerksamkeit für das Berufsfeld wecken, teilte Dahlemanns Büro am Montag mit. Das Buch zeige, was die offiziell rund 20 000 Betriebe im Land drauf hätten. Sie beschäftigen den Angaben zufolge etwa 100 000 Angestellte und 6000 Lehrlinge.