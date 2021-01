Landtag : Neues Lehrerbildungsgesetz soll Seiteneinsteigern helfen

Mecklenburg-Vorpommern ist nach Einschätzung von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) auch in Zukunft auf Seiteneinsteiger angewiesen, um den eigenen Lehrerbedarf decken zu können.

Schwerin | „Wir werden die Qualifizierungsmaßnahmen ausbauen, um so die inhaltliche und pädagogische Befähigung kontinuierlich weiterzuentwickeln“, kündigte Martin am Mittwoch im Schweriner Landtag an. Das neue Lehrerbildungsgesetz, das nun zur Beratung dem Parlam...

