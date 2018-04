Fischerei : Neues schnelles Fischereiaufsichtsboot in Dienst gestellt

Die Fischereiaufsicht auf Usedom ist künftig deutlich schneller unterwegs. Am Freitag wurde in Kröslin ein neues Fischereiaufsichtsboot in Dienst gestellt. Mit einer Motorenleistung von 330 PS kann das auf den Namen «Freest» getaufte Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 36 Knoten (knapp 67 Stundenkilometer) erreichen.

von dpa

13. April 2018, 12:26 Uhr

«Damit ist das Boot fast doppelt so schnell wie sein Vorgänger, der nun nach 22 Jahren Einsatzzeit außer Dienst gestellt wurde», sagte der Direktor des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei, Frerk Feldhusen, am Freitag. Das Boot des Typs Targa 25.1 wurde in Finnland gebaut und ist 8,38 Meter lang.

Damit stehe der Fischereiaufsicht Usedom mit ihren Aufsichtsbereichen im Greifswalder Bodden, Peenestrom und Achterwasser sowie im Außenbereich vor Usedom ein zeitgemäßes Boot mit moderner Navigationstechnik zur Verfügung. Zu den Aufgaben der vier Fischereiaufsicht-Mitarbeiter gehört unter anderem zu prüfen, ob die Schonzeiten und die Mindestmaße der gefangenen Fische eingehalten werden oder die Fanggeräte den Vorschriften entsprechen.