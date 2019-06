Landtag : Neues Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Landtag eingebracht

von dpa

19. Juni 2019, 15:09 Uhr

Online-Durchsuchung und Drohnen-Einsatz: Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern soll mehr Ermittlungsbefugnisse bekommen. Die Landesregierung brachte ihren Entwurf zur Änderung des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (SOG) am Mittwoch in den Landtag ein. Nach Worten von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) verschafft das Internet Kriminellen und Terroristen völlig neue Möglichkeiten für ihre Machenschaften. Darauf müsse die Polizei reagieren können. Er räumte ein, dass es ein Spannungsfeld von öffentlicher Sicherheit und bürgerlichen Freiheitsrechten gebe. Er zeigte sich aber überzeugt, dass dieser Spagat gut gelungen sei.