Prozesse : Neugeborenes getötet: Prozess gegen Mutter geht weiter

Das Neugeborene war vermutlich in der Wohnung der alleinstehenden Frau in einem Dorf bei Waren getötet worden. Ermittler fanden das tote Mädchen nach Hinweisen am 16. Dezember in einem Schrank im Schlafzimmer. Die Frau hatte zugegeben, das Baby vier Tage vorher getötet zu haben. Das Motiv blieb unklar. Auf Totschlag steht Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren.

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 06:13 Uhr