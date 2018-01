Regierung : Neujahrsempfang: Schwesig lädt 400 Gäste nach Pasewalk ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Jan.2018 | 11:24 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat rund 400 Gäste zu ihrem Neujahrsempfang am kommenden Montag nach Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) eingeladen. Darunter seien Diplomaten, Bundes- und Landtagsabgeordnete, Mitglieder der Landesregierung, Vertreter der Kommunen sowie Repräsentanten aus Wirtschaft, Verbänden, Kultur und Sport, teilte ein Regierungssprecher am Montag in Schwerin mit. Drei Engagierte sollen im Rahmen des Neujahrsempfangs mit dem Verdienstorden des Landes ausgezeichnet werden: Hans-Joachim Grätsch aus Mölln (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird für sein Engagement für Behinderte ausgezeichnet. Brigitte Thiel aus Elmenhorst (Landkreis Rostock) erhält den Orden für ihren Einsatz in der Gleichstellungsarbeit, wie es hieß. Rainer Tschirner aus Benitz (Landkreis Rostock) werde für seine Arbeit im Tiergesundheitsdienst geehrt.