Gesundheit : Neun Corona-Neuinfektionen am Wochenende in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag zwei neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Somit hat sich die Gesamtzahl der seit dem Ausbruch der Pandemie im März registrierten Fälle im Land über das Wochenende um neun auf nun 939 erhöht. Der Anstieg fiel damit deutlich geringer aus als am Freitag, als mit 21 Neuinfektionen der höchste tägliche Zuwachs seit Anfang April verzeichnet worden war. Das geht aus den Daten hervor, die das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Sonntag veröffentlichte.

von dpa

09. August 2020, 16:05 Uhr