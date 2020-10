Gesundheit : Neun neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag neun neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit März auf 1204, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Je drei Fälle wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald und in der Hansestadt Rostock registriert, zwei im Kreis Ludwigslust-Parchim und einer im Landkreis Vorpommern-Rügen.

von dpa

01. Oktober 2020, 16:49 Uhr