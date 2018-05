Kriminalität : Neunjährige sexuell belästigt

von dpa

18. Mai 2018, 06:43 Uhr

Ein neun Jahre altes Mädchen ist in Schwerin von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Schülerin war am Donnerstag mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann stellte ihr erst sehr persönliche Fragen und begann dann, sie unsittlich zu berühren. Das Mädchen flüchtete darauf. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Mann, so ein Polizeisprecher am Freitag.