Kriminalität : Neunjähriger auf Dorfstraße von zwei Hunden gebissen

Ein neunjähriger Junge ist auf der Straße in Balow bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von zwei Hunden gebissen worden. Das Kind erlitt leichte Verletzungen an Arm und Bein, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Aussagen des Jungen sind die mittelgroßen Mischlingshunde am Donnerstagnachmittag von einem Privatgrundstück kommend auf die Straße gelaufen und haben ihn dort angegriffen. Die Eltern zogen die Polizei hinzu. Der Hundehalter entschuldigte sich bei der Familie und gab zu, dass Teile des Grundstückszauns versehentlich geöffnet waren. Die Polizei nahm gegen den Hundehalter eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung auf.

von dpa

22. Juni 2018, 10:24 Uhr

Erst am Mittwoch war ein zehnjähriger Junge in Nordwestmecklenburg beim Spielen von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Das Kind war bei einem Freund zu Besuch.