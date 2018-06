Kriminalität : Neunjähriger erliegt Verletzungen nach Traktorunfall

von dpa

25. Juni 2018, 10:57 Uhr

Ein neunjähriger Junge ist wenige Tage nach einem schweren Unfall mit einem Traktor seinen Verletzungen erlegen. Das Kind starb bereits am Freitag im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es war am vergangenen Mittwoch mit seinem Fahrrad in Schönberg (Nordwestmecklenburg) auf dem Gehweg unterwegs gewesen, als er plötzlich ins Schlingern und dadurch auf die Fahrbahn geriet. Dabei wurde er von einem Traktor erfasst.