Unfälle : Neunjähriges Kind bei Verkehrsunfall getötet

von dpa

30. Januar 2018, 09:50 Uhr

Ein neunjähriges Kind ist am Dienstagmorgen im Auto seines Vaters bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Wagen des 36-jährigen Mannes kam aus noch ungeklärter Ursache nahe der Ortschaft Nisbill (Landkreis Nordwestmecklenburg) von der Straße ab und stieß gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Das Kind sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der Vater erlitt schwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete den Einsatz eines Gutachters zur Untersuchung der Unfallursache an.