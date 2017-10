Theater : Nicht berühmt, nur bekannt: Bauchredner stellt Buch vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

23.Okt.2017

Insel Poel (dpa/mv) - Der Bauchredner, Puppenspieler und Comedian Benjamin Tomkins tourt derzeit mit seinem Programm «King Kong und die weiße Barbie» durch den Norden. Viele der Veranstaltungen sind längst ausverkauft. Auf der Frankfurter Buchmesse stellte Tomkins, der erst vor sechs Jahren sein komödiantisches Talent entdeckte, jetzt sein gleichnamiges Buch vor. Der Erzählband musste sein, sagt der 52-Jährige, denn er habe mehr Geschichten im Kopf als er in seinen Bühnenprogrammen unterbringen könnte. Die mussten aufgeschrieben werden. Seinen Wohnsitz hat der Österreicher, der in Kiel aufwuchs, in Österreich, Amerika, Afrika und Berlin lebte, mittlerweile auf der westmecklenburgischen Ostseeinsel Poel.