Volleyball : Niederlage in Suhl: SSC-Team droht das Viertelfinal-Aus

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin müssen um den Einzug in das Halbfinale der deutschen Meisterschaft bangen.

Suhl | Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski beim VfB Suhl Lotto Thüringen im ersten Playoff-Viertelfinale nach rund 135 Minuten Spielzeit mit 2:3 (30:28, 21:25, 17:25, 30:28, 11:15). Damit muss der Pokalsieger im zweiten Aufeinandertreffen am Samstag (16.30 Uhr) in eigener Halle gewinnen, um ein drittes Entscheidungsspiel am S...

