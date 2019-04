Bau : Niedriger Wasserstand kann Prachtbauten gefährlich werden

Trotz der Winterniederschläge haben sich die Pegelstände in vielen Seen noch nicht vollends wieder erholt. Gefahr kann bei niedrigem Wasserstand auch zahlreichen Schweriner Prachtbauten drohen - darunter dem Schweriner Schloss, dem Bildungs- und Sozialministerium und dem Staatstheater, erklärt der Sprecher des Finanzministeriums, Stefan Bruhn. Sie wurden wegen des sumpfigen Bodens nah am Ufer des Schweriner Sees auf Holzpfähle gebaut. Sollte Luft an die Pfähle und Schwellen kommen, könnten sie beginnen zu faulen. Derzeit fehlen dem Schweriner See etwa 20 Zentimeter bis zum so genannten Stauziel, dem Wasserstand, den der See zum Beginn des Sommers führen sollte.

von dpa

18. April 2019, 07:34 Uhr

Doch wichtiger als der Seewasserstand ist ohnehin der Grundwasserpegel, der aber durch den Wasserstand im See beeinflusst wird, sagt Bruhn. «Der Grundwasserspiegel auf der Schlossinsel lag niemals tiefer als der Seewasserspiegel», sagt er. «Und derzeit liegt selbst der Pegel des Schweriner Sees noch 50 Zentimeter über der höchstgelegenen Holzkonstruktion.» Akute Gefahr bestehe also keine.