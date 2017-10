Landtag : Nikolaus Kramer neuer Fraktionschef der AfD im Landtag

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Steffen 1 von 2

erstellt am 10.Okt.2017 | 16:09 Uhr

Nikolaus Kramer ist neuer Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Der 40-jährige Polizist erklärte nach seiner Wahl am Dienstag, er garantiere einen liberal-konservativen Oppositionskurs seiner Partei im Schweriner Schloss. Nach der Abspaltung von vier dem bürgerlichen Lager zugerechneten Fraktionsmitgliedern am Tag nach der Bundestagswahl hatten Beobachter einen Rechtsruck der verbleibenden Fraktion befürchtet. Kramer sagte, die AfD decke ein breites Spektrum ab. Wirtschaftsliberale hätten genauso ihren Platz in Fraktion und Partei wie Nationalkonservative, Libertäre und Bürgerliche. Fraktionsvizes wurden den Angaben zufolge Bert Obereiner, Christoph Grimm und Stephan Reuken. Ralph Weber wurde Parlamentarischer Geschäftsführer.