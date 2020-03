Soziales : Noch ausreichend Winterkleidung in MV-Kleiderkammern

Die Räume der Kleiderkammern im Nordosten sind noch gut gefüllt mit Winterkleidung. Trotz des milden Winters sei warme Kleidung aber gefragt bei den Bedürftigen.

von dpa

02. März 2020, 07:06 Uhr

Die Kleiderkammern in Mecklenburg-Vorpommern sind noch ausreichend mit warmer Winterkleidung gefüllt. In den landesweit 39 DRK-Kleiderkammern gebe es noch genügend Vorräte, teilte der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf Anfrage mit. Trotz des milden Winters sei warme Kleidung jedoch weiter gefragt. Die Einrichtungen würden etwa gleich oft aufgesucht wie im vorherigen Winter. Die Zahl der Kammern und Sammelcontainer sei seit einigen Jahren unverändert.

In Rostock suchen nach DRK-Zahlen monatlich etwa 1100 Menschen die Kleiderkammer auf. Es gebe auch dort noch ausreichend warme Kleidung. In Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) kommen nach Angaben des Arbeitslosenverbands monatlich zwischen 350 und 400 Männer und Frauen in die Kleiderkammer, insgesamt verfüge der Verband über 23 Kammern. Für kleine Beträge könne dort Kleidung gekauft werden, eine Hose koste beispielsweise zwei Euro. Winterkleidung für Kinder, etwa Skihosen, sei in diesem Winter etwas weniger gefragt.

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist die Nachfrage bei der Kinderkleiderkammer der Caritas ebenfalls überschaubar. Vereinzelt komme keiner vorbei. Allerdings hat die Einrichtung nach eigenen Angaben nur zwei Stunden die Woche geöffnet. Derzeit fehle es etwas an Kleidung für Kinder ab drei Jahren. Eine Frau kümmere sich dort ehrenamtlich.

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sei die Nachfrage bei der Caritas-Einrichtung groß. 10 bis 15 Bedürftige suchten die Kleiderkammer an einem Öffnungstag auf. Drei Frauen helfen demnach ehrenamtlich mit.