Gesundheit : Noch keine kostenlosen Schnelltests in Apotheken möglich

In den Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern sind noch keine kostenlosen Schnelltests für Jedermann möglich.

Rostock | Wichtige Fragen seien bislang offen, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes MV, Axel Pudimat, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. So sei unklar, wie die Kostenlos-Tests abgerechnet werden. Dazu liefen Gespräche. Der Aufwand einer Apotheke einschließlich Testmaterial liege bei 30 bis 40 Euro, sagte Pudimat. Ein Mitarbeiter in Schutzmontur ...

