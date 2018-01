Agrar : Noch Rüben auf dem Acker: Zuckerfabrik beendet Verarbeitung

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Jan.2018 | 08:26 Uhr

Anklam/Rostock (dpa/mv) - Erstmals seit Jahrzehnten sind in Mecklenburg-Vorpommern nicht alle Zuckerrüben geerntet worden, weil es zu nass war. 60 Hektar Rüben seien stehengeblieben, sagte die Geschäftsführerin der Zuckerrübenanbauerverbände im Land, Antje Wulkow, der Deutschen Presse-Agentur. Die Bauern könnten die aufgeweichten Felder nicht befahren. So etwas sei zuletzt in den 1980-er Jahren passiert. Besonders betroffen ist Vorpommern, wo laut Wulkow 40 Hektar nicht abgeerntet werden konnten. Während in normalen Jahren bis Mitte November alle Rüben gerodet sind, haben Bauern diesmal noch nach Weihnachten versucht, das Gewachsene vom Acker zu holen. Jetzt ist es gleich zu spät - in der nächsten Woche beendet die einzige Zuckerfabrik im Land die Verarbeitungskampagne.