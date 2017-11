Konjunktur : Nord-Arbeitgeber zu Fachkräftemangel in der Metallindustrie

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

09.Nov.2017

Auf dem Arbeitsmarkt in Norddeutschland sind kaum noch qualifizierte Fachkräfte für die Metall- und Elektroindustrie zu finden. Nach einer am Donnerstag in Hamburg vorgestellten Umfrage mehrerer Arbeitgeberverbände gibt es vor allem in den Flächenländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie im nordwestlichen Niedersachsen nur wenig Bewerber auf freie Stellen. Insgesamt bezeichnen im Norden 57,5 Prozent der Betriebe die Verfügbarkeit von Fachkräften als unbefriedigend oder schlecht. In Hamburg und vor allem in Bremen sieht es etwas besser aus. «Wir sind trotz guter Auftragslage in großer Sorge», sagte Thomas Lambusch, der Präsident des Arbeitgeberverbandes Nordmetall.