Gas : Nord Stream 2: Pegel kritisiert Ausweitung von US-Sanktionen

Die von der US-Regierung angedrohte Ausweitung der Sanktionen wegen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist in Mecklenburg-Vorpommern auf scharfe Kritik gestoßen. Dies sei ein weiterer Versuch, die europäische Energieversorgungssicherheit zu gefährden, und nach seiner Überzeugung auch der endgültige Bruch mit internationalen Regeln, erklärte Energieminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag in Schwerin. «Dass die USA erneut die Möglichkeiten verschärfen, gegen jeden, der am europäischen Nord-Stream-2-Projekt beteiligt ist - egal, ob als Zulieferer, Bauunternehmen oder Geldgeber - ist nicht hinnehmbar», betonte Pegel.

von dpa

16. Juli 2020, 16:01 Uhr