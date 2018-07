Energie : Nord Stream 2 startet Rohrverlegung für Ostseepipeline

Der Pipelinebauer Nord Stream 2 hat mit der Verlegung der ersten Rohre für die umstrittene Ostseepipeline begonnen. Das Verlegeschiff «Castoro 10» begann in der Nacht zu Mittwoch an der direkten Anlandestelle bei Lubmin am Greifswalder Bodden mit den Arbeiten. Dort würden zunächst die an Bord verschweißten Rohrsegmente durch einen unterirdischen Tunnel zur Gasanlandestation an Land gezogen, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte.

von dpa

25. Juli 2018, 08:46 Uhr

Im küstennahen Gewässer hatte Nord Stream 2 bereits vor zwei Monaten mit der Aushebung eines 30 Kilometer langen Unterwassergrabens begonnen. Dort soll die Verlegung der Rohre dann voraussichtlich im August beginnen. Die politisch umstrittene, insgesamt 9,5 Milliarden Euro teure und 1200 Kilometer lange Gaspipeline führt von Russland nach Deutschland. Sie soll Ende 2019 fertig gestellt sein.