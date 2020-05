Wirtschaft : Norddeutsche Industrie- und Handelskammern mit Aufbaukonzept

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Norddeutschland haben ein gemeinsames Konzept für die Überwindung der Corona-Krise entwickelt, das sie am heutigen Montag der Öffentlichkeit vorstellen. Fünf Handelskammer-Präsidenten, darunter zwei Frauen, präsentieren in einer Online-Konferenz ein Positionspapier zu verschiedenen Themenfeldern wie zum Beispiel Tourismus, maritime Wirtschaft, Außenwirtschaft, Energiepolitik und Ernährungswirtschaft. Die Corona-Krise habe deutlich gemacht, das strukturelle Anpassungen notwendig seien, etwa im Bereich der digitalen Transformation und der Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg.

von dpa

11. Mai 2020, 00:46 Uhr

Norddeutschland ist durch die Corona-Krise vor allem durch den Einbruch im Tourismus besonders betroffen. Aber auch industrielle Fertigung ist in Gefahr, etwa bei den Werften und im Flugzeugbau. In der IHK Nord sind zwölf Kammern aus den fünf Küstenländern in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen.