Bundesländer : Norddeutsche Länder setzen auf «grünen Wasserstoff»

Die norddeutschen Länder wollen die Energiewende aktiv zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts nutzen. Im Zentrum steht dabei die Herstellung «grünen Wasserstoffs» aus Windenergie, mit dem die Klimaziele erreicht werden könnten, wie Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstag nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, Stephan Weil, Carsten Sieling (beide SPD), Daniel Günther (CDU) und Manuela Schwesig (SPD), sagte.

von dpa

02. Mai 2019, 15:11 Uhr

Dabei müsse im Norden eine neue Wertschöpfungskette geschaffen werden. «Wir haben den Wind, die Wissenschaft und die Unternehmen, die die Wasserstofftechnologie nach vorne bringen können. Und dieses Angebot machen wir ganz Deutschland», sagte Tschentscher.

Die Regierungschefs, die auch mit den Präsidenten der norddeutschen IHKs und Unternehmensverbände berieten, verabschiedeten ein Eckpunktepapier zu einer «Norddeutschen Wasserstoff-Strategie», in dem auch Forderungen an Bundesregierung und EU formuliert sind. Unter anderem müssten Strompreisbestandteile wie Steuern, Abgaben und Umlagen so gestaltet werden, dass grüner Wasserstoff wirtschaftlich und konkurrenzfähig hergestellt werden könne.