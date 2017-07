Energie : Nordex erhält Auftrag aus Norwegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Marc Tirl 1 von 1

Zu finanziellen Details machte das Unternehmen mit Sitz in Rostock und Hamburg keine Angaben. Experten rechnen bei Windkraftanlagen an Land je installiertem Megawatt Leistung mit einem Auftragswert von rund einer Million Euro.

Vor einer Woche hatte Nordex den Bau eines Windparks in der Türkei mit zehn Anlagen bekannt gegeben. Allerdings kündigte das Unternehmen Anfang Juni auch Stellenstreichungen am Stammsitz Rostock an. Grund seien sinkende Auftragszahlen für die in Rostock gefertigten Maschinenhäuser. Wie viele Jobs betroffen sein werden, sei noch immer unklar, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 12:23 Uhr