Energie : Nordex setzt nach Rückgängen auf die zweite Jahreshälfte

Der Windkraftanlagen-Produzent Nordex hat Anfang 2018 den niedrigen Auftragseingang im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. So war etwa in Deutschland durch das 2017 eingeführte Auktionssystem die Nachfrage nach Windanlagen nahezu zusammengebrochen. Auch andere europäische Länder hatten die Vergabeverfahren umgestellt. Das heizte den Konkurrenzkampf an und drückte auf die Preise.

von dpa

15. Mai 2018, 08:01 Uhr

Der Umsatz brach im ersten Quartal 2018 um knapp ein Viertel auf 488 Millionen Euro ein, wie das TecDax-Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der operative Gewinn ging um mehr als die Hälfte auf 20 Millionen Euro zurück.

Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Für 2018 wird ein Umsatz von 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro angepeilt. Dabei setzt Nordex vor allem auf das zweite Halbjahr. «In der zweiten Jahreshälfte werden Installationen und Umsätze höher als in den ersten beiden Quartalen ausfallen», sagte Konzernchef José Luis Blanco.