Ausbildung : nordjob-Messe lockt mit mehr als 70 Firmen und Hochschulen

Mit mehr als 70 Unternehmen, Hoch- und Fachschulen erwartet die 10. Fachmesse nordjob vom 26. März an in Neubrandenburg ihre Besucher. Das Besondere an der Fachmesse für Ausbildung und Studium ist, dass mehrere tausend Schüler bereits im Vorfeld zu ihren Interessen befragt und Termine vereinbart wurden, teilte der Veranstalter, das Institut für Talententwicklung Nord GmbH, am Donnerstag mit. Dazu wurden ab Ende 2018 entsprechende Klassenstufen in einem Umkreis von 80 Kilometer in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern besucht. «Die Messe kann Türen für die berufliche Zukunft öffnen», erklärte Projektleiterin Nicole Woitczak.

von dpa

21. März 2019, 12:36 Uhr

Die nordjob-Messe in der Stadthalle Neubrandenburg soll potentielle Bewerber mit Ausbildungsberufen und Studiengängen in Kontakt bringen und läuft zwei Tage. In Schwerin wird es das Messeformat im Mai, in Rostock im Juni geben. Schirmherrin ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD).