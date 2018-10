Kirche : Nordkirche lädt zum Reformationsempfang nach Greifswald

Mit Gottesdiensten und einem Reformationsempfang erinnert die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland heute an die Reformation vor 501 Jahren. Damals nagelte der Theologe Martin Luther (1483-1546) der Überlieferung nach seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche Wittenberg (Sachsen-Anhalt).

31. Oktober 2018, 03:18 Uhr

Zu dem Reformationsempfang (17.00 Uhr) in Greifswald werden rund 170 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, Verbänden, Vereinen und den Kirchen erwartet. Für die Landesregierung nimmt Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Empfang teil.

Der Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit predigt im Dom. Sein Schweriner Kollege im Sprengel Mecklenburg und Pommern, Bischof Andreas von Maltzahn, hält die Liturgie. Beide Bischöfe laden zum letzten Mal zu einem gemeinsamen Reformationsempfang. Anfang März wird ein neuer Sprengelbischof für Pommern und Mecklenburg gewählt.

Anschließend an die Geistliche Besinnung lädt die Nordkirche zum Empfang im Pommerschen Landesmuseum mit Landesbischof Gerhard Ulrich. Der Berliner Weihbischof Matthias Heinrich wird dort für die katholische Kirche sprechen. Auch in den anderen Kirchen des Landes werden Gottesdienste in Erinnerung an den Reformationstag gefeiert.