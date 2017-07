Landtag : Nordkirche verteidigt Vorgehen bei Kirchenasyl

Die Nordkirche hat den Umgang ihrer Gemeinden mit dem Kirchenasyl gegen Kritik von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) verteidigt. Hintergrund für die Gewährung von Kirchenasyl in sogenannten Dublin-Fällen sei unter anderem die stark unterschiedliche Abschiebungspolitik europäischer Staaten und die regelmäßige Missachtung elementarer Menschenrechte in einigen Ländern, erklärte der Sprecher der Nordkirche, Stefan Döbler, am Montag unter Berufung auf die Beauftragte der Nordkirche für Menschenrechte, Flucht und Migration, Dietlind Jochims.