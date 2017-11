Kirche : Nordkirchensynode diskutiert Haushalt 2018

Zur letzten Tagung in diesem Jahr kommt die Synode der Nordkirche heute in Lübeck-Travemünde zusammen. Wichtigstes Thema ist der Haushalt für das Jahr 2018. Die Nordkirche rechnet nach eigenen Angaben im nächsten Jahr mit Einnahmen von rund 538 Millionen Euro, 14 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Neben den für Freitag geplanten Haushaltsberatungen stehen ein Bericht von Landesbischof Gerhard Ulrich und die Verabschiedung mehrere Kirchengesetze auf der Tagesordnung der Synode, die bis zum Sonnabend dauert. Die Ergebnisse der Haushaltsberatungen sollen am Freitag auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.