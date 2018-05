Kirche : Nordkirchensynode wählt am 27. September neuen Landesbischof

Die Synode der Nordkirche wählt am 27. September im Dom zu Lübeck einen Nachfolger für Landesbischof Gerhard Ulrich, der Ende März 2019 in den Ruhestand geht. Bislang gebe es zwei Kandidaten, teilte die Nordkirche am Donnerstag mit. Die 53-jährige Kristina Kühnbaum-Schmidt ist Regionalbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Als zweiten Kandidat schlägt der Wahlvorbereitungsausschuss der Synode Karl-Heinrich Melzer vor. Der 60-Jährige ist Propst im Kirchenkreis Hamburg West der Nordkirche.

von dpa

24. Mai 2018, 11:47 Uhr

Beide Kandidaten seien Persönlichkeiten mit sehr gutem Ruf, ausgeprägtem theologischen Profil und großer Leitungserfahrung, sagte Synodenpräses Andreas Tietze. Die Synode kann laut Bischofswahlgesetz weitere Kandidaten vorschlagen. Die Wahlvorschläge müssen bis zum 22. August beim Präses eingehen. Die Nordkirche hat rund 2,1 Millionen Mitglieder und umfasst rund 1000 Gemeinden zwischen der dänischen und der polnischen Grenze. Sitz des Landesbischofs ist Schwerin.