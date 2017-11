Parteien : Nordost-AfD wählt Parteispitze neu: Arppe auf Parteitag

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

12.Nov.2017

Die AfD Mecklenburg-Vorpommerns ist am Sonntag in Gägelow zusammengekommen, um ihren Landesvorstand neu zu wählen. Unter den rund 160 anwesenden Mitgliedern ist auch der Rostocker Landtagsabgeordnete Holger Arppe, gegen den wegen gewaltverherrlichender Äußerungen in Internet-Chats ein Parteiausschluss-Verfahren eingeleitet worden war. Landesparteichef Leif-Erik Holm, der erneut für einen der beiden Sprecherposten an der Parteispitze kandidiert, erinnerte zu Beginn des Parteitages an den Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl. «Wir sind zu einem elementaren Bestandteil der politischen Landschaft in Deutschland geworden», sagte Holm. Die Trennung der früheren Bundesvorsitzenden Frauke Petry von der AfD habe die Einigkeit gefördert und die Partei gestärkt.

