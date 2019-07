Arbeitsmarkt : Nordost-Beschäftigte verdienen weiterhin am wenigsten

Beschäftigte im Nordosten verdienen auch 30 Jahre nach der Wende deutschlandweit am wenigsten und arbeiten dennoch mit am längsten. 1357 Stunden verbrachte jeder Arbeitnehmer in MV 2018 durchschnittlich bei der Arbeit. Nur in Thüringen und Sachsen-Anhalt waren es noch mehr, wie aus Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern hervorgeht, die die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet hat. Der durchschnittliche Bruttoverdienst im Nordosten betrug demnach 28 520 Euro - so wenig, wie in keinem anderen Bundesland.

von dpa

06. Juli 2019, 08:41 Uhr

Linke-Sozialexpertin Sabine Zimmermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, fast 30 Jahre nach der Wende halte die Spaltung am Arbeitsmarkt an. Von gleichwertigen Lebensverhältnissen könne nicht gesprochen werden. Es sei inakzeptabel, dass die Bundesregierung sich offensichtlich mit einem «Sonderarbeitsmarkt Ost» abgefunden habe.