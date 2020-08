Parteien : Nordost-CDU wählt neuen Landeschef: Landrat Sack tritt an

Ein halbes Jahr nach dem überraschenden Rücktritt von CDU-Hoffnungsträger Vincent Kokert als Landesparteichef bestimmt die Union in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Vorsitzenden. Auf dem Sonderparteitag am Freitag (18.00 Uhr) in der Güstrower Sport- und Kongresshalle stellt sich der Greifswalder Landrat Michael Sack zur Wahl. Ein Gegenkandidat hatte sich bis kurz vor dem Treffen der rund 170 Delegierten nicht zu erkennen gegeben. Somit gilt die Wahl des 47 Jahre alten Kommunalpolitikers als sicher. Bislang hat er aber offen gelassen, ob er die CDU in einem Jahr auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen will.

von dpa

07. August 2020, 02:13 Uhr