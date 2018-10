Parteien : Nordost-FDP hofft auf Trendwende bei Wahlen 2019

von dpa

28. Oktober 2018, 08:37 Uhr

Die FDP Mecklenburg-Vorpommerns will die 2019 bevorstehenden Wahlen nutzen, um sich wieder stärker auf der politischen Bühne im Land zu zeigen. «Wir wollen ein achtbares Ergebnis bei der Europawahl und jeweils in Fraktionsstärke in die Kreistage und die Parlamente der großen Städte», gab Parteichef René Domke als Ziel aus. Derzeit wirke die FDP dort in der Regel in Fraktionsgemeinschaften. Am Montagabend werde im erweiterten Parteivorstand die Strategie der Nordost-FDP für die Wahlen im Mai abgesteckt. Die Nordost-FDP hatte zuletzt bei den Europa- und Bundestagswahlen 2009 die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen. Seit 2011 ist sie nicht mehr im Landtag vertreten. Bei den Kommunalwahlen 2014 kamen die Liberalen auf 3,3 Prozent.