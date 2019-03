Handel : Nordost-IHKs wollen mehr Freiheit für Handel

Der Handel in Mecklenburg-Vorpommern braucht nach Ansicht der IHKs im Wettbewerb mit dem Internet deutlich mehr Freiheiten, damit die Innenstädte nicht veröden. «Wir streben eine Verfassungsänderung beim Bund an», sagte Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer der IHK in Neubrandenburg, am Dienstag vor Journalisten. Die IHK vertritt derzeit alle drei Kammern im Nordosten. In Zeiten eines Rundum-Handels via Internet müssten Unternehmer selbst entscheiden dürfen, wann sie öffnen.

von dpa

05. März 2019, 12:16 Uhr

«Die Wettbewerbssituation hat sich völlig geändert, viele Innenstädte stehen vor dem Kollaps.» Keine andere Branche werde so benachteiligt. Der verfassungsmäßige Schutz des Sonntags sei nicht mehr zeitgemäß. Auch die geplante Bäderregelung im Nordosten kritisierte Haasch heftig.