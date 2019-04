Parteien : Nordost-Liberale wählen Vorstand neu

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich an diesem Wochenende bereits für die Landtagswahlen 2021 auf. Rund 100 Delegierte wollen ab Samstag in Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte) den Landesvorstand und den Landesvorsitzenden für die nächsten zwei Jahre wählen, wie Generalsekretär David Wulff am Montag sagte. Der Vorstand soll die Landtagswahl bereits vorbereiten. Einziger Kandidat für den Vorsitz sei bisher Amtsinhaber Rene Domke. Der 47 Jahre alte Diplom-Finanzwirt aus Wismar steht seit 2013 an der Parteispitze. Für den 14-köpfigen Vorstand rechnet Wulff mit etwa 20 Kandidaten.

01. April 2019, 12:19 Uhr

Auf dem Parteitag wird unter anderem über einen Leitantrag zur bevorstehenden Kommunalwahl Ende Mai abgestimmt. «Für uns steht dabei der Mensch im Mittelpunkt einer liberalen Kommunalpolitik», sagte Wulff. Die FDP, die nach eigenen Angaben stabil rund 700 Mitglieder im Nordosten hat, war von 1990 bis 1994 und von 2006 bis 2011 im Schweriner Landtag. Als Gastredner werde für den Sonntag der gemeinsame EU-Spitzenkandidat der ostdeutschen FDP-Verbände, Robert-Martin Montag, erwartet.