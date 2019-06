EU : Nordost-SPD begrüßt Maut-Urteil

Die SPD-Landtagsfraktion in Schwerin hat die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zur Pkw-Maut begrüßt. Damit werde der «Mautmurks der CSU und ihres Ex-Ministers (Alexander) Dobrindt endlich» gestoppt, erklärte der SPD-Verkehrsexperte Jochen Schulte. Insbesondere auch für Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern sei das am Dienstag in Luxemburg verkündete Urteil eine sehr gute Nachricht.

von dpa

18. Juni 2019, 12:42 Uhr

«Denn die geplante Maut war von Anfang an unsozial, weil sie Fahrer, die sich kein neues Auto leisten können, benachteiligt hätte. Bei uns im Land hätte das viele Berufspendler getroffen, die täglich auf ihr Auto angewiesen sind», erklärte Schulte. Laut Gesetz sollten vor allem moderne Autos mit geringeren Abgaswerten von den Kfz-Steuerersparnissen zum Mautausgleich profitieren. Trotz Kritik hatte die SPD-geführte Landesregierung im Frühjahr 2017 das Mautgesetz im Bundesrat passieren lassen.

Die Pkw-Maut in Deutschland, die vor allem die CSU durchgesetzt hatte, ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aber mit dem europäischen Recht unvereinbar. Unter anderem entschieden die obersten EU-Richter, dass die Maut Fahrzeughalter aus dem Ausland diskriminiere. Im Gegensatz zu den deutschen Autofahrern hätten diese nicht von den Steuerersparnissen profitiert.

Nach den Worten Schultes zeigt sich unter anderem am Beispiel der heftig umstrittenen Maut, «dass der größte Fehler der großen Koalition in Berlin die Regierungsbeteiligung der CSU ist».