Parteien : Nordost-SPD soll einen Generalsekretär bekommen

von dpa

17. März 2018, 11:52 Uhr

In der SPD Mecklenburg-Vorpommerns wird es künftig einen Generalsekretär geben. Das Amt soll mit dem jetzigen stellvertretenden Landesparteivorsitzenden Julian Barlen besetzt werden, teilte die Vorsitzende der Landes-SPD, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, am Samstag in Güstrow mit. In der Stadt waren der Landesvorstand und der Landesparteirat - die Vertretungen der acht Kreisverbände - in eine zweitägige Klausur gegangen. Die Gremien seien dem Vorschlag, der auf die Initiative Schwesigs zurückging, einstimmig gefolgt, das Amt zu schaffen und mit Barlen zu besetzen, sagte sie. Über die notwendige Satzungsänderung soll ein Sonderparteitag am 26. Mai entscheiden. Dann soll auch der Generalsekretär gewählt werden, sagte Schwesig auf einer anschließenden Mitgliederkonferenz der Sozialdemokraten.