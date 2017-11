Regierung : Nordost-SPD uneins über Kurs in Berlin

In der Nordost-SPD gehen die Meinungen über den Kurs der Partei nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen in Berlin offenkundig auseinander. So sprach sich die Stralsunder Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen dafür aus, sich Gesprächen mit der Union zu öffnen. «Wir sollten überlegen, ob es nicht klug wäre, darüber zu reden, welche sozialdemokratischen Ziele jetzt umgesetzt werden könnten», sagte Steffen am Montag der in Rostock erscheinenden «Ostsee-Zeitung».