Parteien : Nordost-SPD verliert laut Umfrage kräftig an Zustimmung

Die bundesweit schlechte Stimmung für die SPD macht auch um die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern keinen Bogen. Einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der «Ostsee-Zeitung» zufolge hat die Nordost-SPD gegenüber der Landtagswahl vom Herbst 2016 gut ein Viertel ihrer Wähler verloren. Die Grünen im Land hingegen profitieren massiv vom Stimmungshoch für ihre Partei und würden ihr Wahlergebnis verdoppeln.

von dpa

18. Januar 2019, 10:38 Uhr

Wäre jetzt Landtagswahl, käme die SPD, die seit 20 Jahren die Landesregierung im Nordosten führt, nur noch auf 22 Prozent. Das sind 8,6 Prozentpunkte weniger als 2016. Ihr Koalitionspartner CDU, vor zweieinhalb Jahren mit 19 Prozent noch der große Wahlverlierer, gewinnt leicht dazu und kommt in der Umfrage ebenfalls auf 22 Prozent. Die AfD verliert knapp drei Punkte, bleibt mit 18 Prozent aber nah an den Regierungsparteien. Die Linke kommt in der Umfrage auf 16 Prozent (+2,8), gefolgt von den Grünen mit 10 Prozent (+5,2). Die FDP gewinnt zwar leicht hinzu (+1), doch bliebe ihr mit nun vier Prozent weiterhin der Weg in den Landtag versperrt. Für sonstige Parteien entschieden sich in der Umfrage insgesamt 8 Prozent.

Forsa hatte laut Zeitung in einer repräsentativen Umfrage im Zeitraum vom 4. bis 11. Januar 1007 landesweit Wahlberechtigte befragt.