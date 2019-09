Schulen : Nordosten: Schule auf Poel wird 50. «Schule ohne Rassismus»

von dpa

Die Regionale Schule mit Grundschule «Professor Hans Lembke» in Kirchdorf auf der Insel Poel wird als 50. Schule in Mecklenburg-Vorpommern als «Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage» ausgezeichnet. Die Festveranstaltung, an der auch Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) teilnimmt, findet heute in der Schule statt. Das Netzwerk gegen Ausgrenzung, Mobbing und Gewalt besteht in Deutschland seit 1995 und richtet sich an Schüler, die gegen Diskriminierung aktiv vorgehen wollen.