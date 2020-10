Auszeichnungen : Nordwestmecklenburger erhält Verdienstkreuz

Der Lüdersdorfer Ehrenamtler Toralf Herzog ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für seinen Einsatz in der Corona-Pandemie geehrt worden. Herzog engagiert sich seit 18 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) und richtete als Teamleiter für den Landkreis Nordwestmecklenburg ein Corona-Testzentrum ein. Am Donnerstag erhielt er dafür das Verdienstkreuz am Bande. «Hier bei uns im Saal sind Menschen, die sich schon seit vielen Jahren engagieren und für die es völlig selbstverständlich war, auch in der Corona-Krise mit anzupacken», sagte Steinmeier bei der Verleihung am Donnerstag im Schloss Bellevue.

von dpa

01. Oktober 2020, 16:48 Uhr