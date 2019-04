Schifffahrt : Nothafen Prerow wird wieder ausgebaggert

Die Zufahrt zum Nothafen Prerow auf dem Darß soll von Montag an erneut ausgebaggert werden. Weil die Fahrrinne durch die Strömung an der Landspitze schnell versandet, muss dies zweimal pro Jahr gemacht werden, wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Freitag erklärte. Erstmals soll dafür nun eine Spülleitung verwendet werden, wodurch der entfernte Sand gezielter verklappt werden kann, hieß es. Bei der jüngsten Baggerung im Herbst seien 20 000 Kubikmeter Sand bewegt worden. Wie teuer die neuen Arbeiten werden, werde erst nach Abschluss Ende April feststehen.

von dpa

12. April 2019, 10:28 Uhr

Der ausgebaggerte Sand wird in einem Bereich des Hafenbeckens gelagert. Sobald der geplante Inselhafen Prerow fertig ist, soll der Sand zur Renaturierung des Nothafens genutzt werden, der mitten in einem Nationalpark liegt. Der neue Hafen soll 2022 fertig werden.