Notfälle : Notrufsäulen am Wasser sollen Hilfe auf Knopfdruck bieten

Im Sommer locken Badeseen und Strände für eine Abkühlung. Doch was, wenn bei einem Notfall das Handy fernab im Auto liegt? Notrufsäulen, wie man sie von Autobahnen kennt, können schnelle Hilfe bieten. Bislang gibt es sie nur an zwei Orten - doch das soll sich ändern.

Winnenden | Man kennt sie eigentlich von Autobahnen, doch auch an Badestellen in Mecklenburg-Vorpommern kommen sie zum Einsatz: Über Notrufsäulen können Ersthelfer bei Unfällen am Wasser zügig Rettungskräfte alarmieren. Direkt an der Ostsee und am Schmachter See in und um Binz auf Rügen gibt es seit Projektstart 2019 inzwischen neun rot-weiße Säulen. Eine weitere...

