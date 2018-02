Extremismus : NSU-Untersuchungsausschuss soll im März beschlossen werden

Der Landtag soll voraussichtlich im März einen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der NSU-Verbrechen im Nordosten beschließen. Der Entwurf für den Beschluss sei in der Endabstimmung zwischen SPD und CDU, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Susann Wippermann der Deutschen Presse-Agentur. Um die Aufklärung der Verbindungen der Neonazis nach MV gibt es seit Jahren politischen Streit. Experten hatten immer wieder auf zahlreiche offene Fragen hingewiesen, etwa zu Ermittlungen der Polizei und zur Rolle von Neonazinetzwerken und des Verfassungsschutzes.

von dpa

23. Februar 2018, 05:39 Uhr

Den Rechtsterroristen des NSU werden in MV der Mord an Mehmet Turgut und zwei Banküberfälle in Stralsund vorgeworfen. Turguts Tod jährt sich am Sonntag zum 14. Mal.