Brauchtum : Nur wenige Weihnachtsmänner in MV für Heiligabend

von dpa

01. Dezember 2018, 09:07 Uhr

Es ist schwierig geworden für Familien mit kleinen Kindern, für Heiligabend einen Weihnachtsmann zu finden. Denn die früher von den Arbeitsagenturen organisierte Vermittlung wurde teilweise eingestellt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So beispielsweise in Greifswald: «Wir können leider keine Weihnachtsmänner oder auch -frauen vermitteln», sagte Agentursprecherin Kristina Birkholz. Es fehle schlichtweg an Protagonisten. Nachdem auch ein Aufruf übers Radio vor rund drei Jahren keinen Erfolg gebracht habe, sei die Weihnachtsmannvermittlung komplett beendet worden.