Notfälle : Obduktionsergebnis: Einbrecher starb durch Strom

von dpa

29. Oktober 2018, 18:05 Uhr

Der bei einem Einbruch in eine Windkraftanlage in Dummerstorf bei Rostock ums Leben gekommene Mann ist an einem Stromschlag gestorben. Die Obduktion habe ergeben, dass der 23-Jährige einen sogenannten Stromtod durch Starkstrom gestorben sei, sagte eine Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft am Montag. Der Tote aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald war in der Nacht zum Donnerstag mit einem Komplizen in einen Container mit elektrischen Anlagen eingestiegen. Der Polizei zufolge waren er und ein zweiter Mann dabei gewesen, Metallteile in der Anlage abzubauen, als das Unglück geschah. Der mutmaßliche Komplize hatte die Rettungskräfte alarmiert, die jedoch nicht mehr helfen konnten. Die Elektroanlage sei mit großen Warnzeichen gekennzeichnet.